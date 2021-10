Elsner kijkt vanavond ex-ploeg KV Kortrijk (dat onder voorbehoud speelt) in de ogen, spelers azen op revanche: “Hij heeft ons in de steek gelaten”

Belgisch voetbal“Ik vind het competitievervalsing.” KV Kortrijk-voorzitter Ronny Verhelst haalde zwaar uit nadat Luka Elsner zijn arbeidsovereenkomst eenzijdig verbrak en Mbaye Leye opvolgde als coach van Standard. Drie weken na het plotse vertrek van Elsner, staan KV Kortrijk en Standard tegenover elkaar in de Jupiler Pro League. Net als OH Leuven en Cercle Brugge, speelt KV Kortrijk onder voorbehoud tegen de Rouches.

Een partij die je niet wil missen. Vanavond kijken Standard en KV Kortrijk elkaar in de ogen. Normaal een doodgewone wedstrijd in de Belgische competitie, maar dat is deze keer niet het geval. Luka Elsner maakte drie weken geleden gebruik van de wet van ‘78 om eenzijdig zijn arbeidsovereenkomst bij KV Kortrijk te verbreken. De 39-jarige Sloveen koos voor een nieuw avontuur in Luik en volgde Mbaye Leye op als hoofdtrainer van de Rouches. Bij de Kerels schoot dit in het verkeerde keelgat. Ze trokken naar de rechtbank. Standard probeerde jurdische stappen nog te vermijden door een afkoopsom te betalen, maar het bedrag dat de Luikenaars boden (50.000 euro), was veel te laag voor KV Kortrijk. De soap blijft dus duren. Net als OH Leuven en Cercle Brugge, speelt KV Kortrijk onder voorbehoud tegen de troepen van Luka Elsner.

Elsner alleen geïnteresseerd in het sportieve

Dinsdag kon Standard voor een eerste keer juichen sinds de aanstelling van Luka Elsner. De Rouches wonnen in de Croky Cup met het kleinste verschil van Moeskroen. In de competitie konden de Luikenaars nog niet aan het langste eind trekken met de Sloveen in de dug-out. Zowel tegen OH Leuven als tegen Cercle Brugge, gaven ze een voorsprong uit handen en moesten ze tevreden zijn met een puntje. Vanavond moet het raak zijn tegen zijn ex-ploeg. “Ik ken de kern erg goed, maar ook zij weten hoe ik denk. Het is geen wedstrijd als alle andere, maar ik ben niet de hoofdfiguur in deze wedstrijd. Het is Standard die tegen Kortrijk speelt en niet Elsner die tegen Kortrijk speelt.”

Ook op de rechtszaak kwam de Sloveen nog even terug. “Het is een lopende procedure, maar op dit moment ben ik alleen geïnteresseerd in het sportieve deel en mijn rol bij Standard Luik. Ik wil dit team vooruit helpen. Dat is mijn doel en de rest doet er voor mij niet toe.”

Volledig scherm Luka Elsner. © Photo News

Gretig Kortrijk

“Ik vind het competitievervalsing”, wist KV Kortrijk-vooorzitter Ronny Verhelst, de dag van het voorval te vertellen aan onze redactie. Verhelst staat op de dag van vandaag nog steeds achter deze uitspraak. “We zullen inderdaad onder voorbehoud spelen tegen Standard. De rechtszaak is gestart en we moeten nu afwachten wat de rechter zal beslissen. Ik begrijp dat iemand een carrière wil maken, maar er zijn regels en afspraken en die moeten nageleefd worden. We moeten onze rechten blijven verdedigen. Als ik Luka straks tegenkom, zal ik hem de hand schudden. Ik zal hem absoluut niet staalhard negeren.”

Volledig scherm Ronny Verhelst. © BELGA

KVK-coach Karim Belhocine kijkt uit naar de ontmoeting met Standard, maar de Franse Algerijn vindt het een wedstrijd als een ander. “Het is nooit gemakkelijk om op Sclessin te gaan spelen. Het wordt een moeilijke wedstrijd, maar wij zijn er klaar voor. Of dit een extra speciale ontmoeting is? Goh, dat zou ik niet zeggen. Luka kent onze ploeg natuurlijk door en door, maar ik weet niet of het een rol zal spelen. Wij kennen Standard ook goed dankzij onze analyses die we maken. De drie punten die we daar kunnen halen, zouden wel eens zeer belangrijk kunnen zijn voor de rest van de competitie.”

De ontmoeting met Standard is volgens Belhocine een wedstrijd als een andere, maar in de spelersgroep is het meer dan een thema. De spits van de West-Vlamingen, Pape Gueye, zal er alles aan doen om de drie punten mee te nemen naar de Groeningestad. “Iedereen kijkt ernaar uit”, weet de Senegalees te vertellen. “Er wordt veel over deze wedstrijd gesproken in de kleedkamer. We willen tonen dat we de betere ploeg zijn. Hij (Elsner, red.) heeft ons namelijk in de steek gelaten.” Wie aan het langste eind trekt, weten we vanavond omstreeks 21 uur.

Volledig scherm Karim Belhocine. © Photo News