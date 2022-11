Einde verhaal: Lamkel Zé heeft het verkorven bij coach Custovic en zal niet meer voor KV Kortrijk spelen

In dat interview zei Didier Lamkel Zé dat hij KV Kortrijk deze winter verlaat. Zijn volgende bestemming moet de Hongaarse landskampioen Ferencvaros worden. “Ik heb een grotere uitdaging nodig om een hoger niveau te bereiken en mijn carrière nieuw leven in te blazen.” KVK-coach Adnan Custovic besloot om de Kameroener niet op te nemen in de selectie voor de eerstvolgende wedstrijd tegen KV Oostende, waarna de deur voor de grillige flankaanvaller nu dus definitief dichtgaat. Om disciplinaire redenen - of wat had u dan gedacht?

Deze zomer streek Lamkel Zé neer in Kortrijk. Hij tekende er een contract voor drie jaar. Maar na één zesde van die verbintenis staat de Kameroener naar eigen zeggen alweer op vertrekken. “Gezien mijn kwaliteiten weet ik dat ik beter ben dan Kortrijk”, vertelt hij bij RTBF. “Dat was ook de afspraak met Matthias Leterme (algemeen directeur van KVK, red.) toen ik hier tekende. Ik heb een grotere uitdaging nodig om een hoger niveau te bereiken en mijn carrière nieuw leven in te blazen. Dit is een aanbod dat ik niet kan weigeren. Ferencvaros is een geweldige club. Het speelt elk jaar Europees. Ze wilden me al toen ik bij Antwerp speelde. Met 90 procent zekerheid kan ik zeggen dat ik in januari naar Hongarije trek.”

Nadien volgde een woordje van dank. “Ik zal Kortrijk altijd dankbaar zijn, omdat het me aantrok terwijl mijn imago in België besmeurd was. KVK betaalde 500.000 euro. Als ik hen nu extra geld kan opbrengen, zullen ze dat met plezier toestaan. Het is mijn manier om deze warme club te bedanken. In januari zullen we in een goede verstandhouding de hand schudden. Tot die tijd zal ik alles blijven geven voor KVK. Het is een rustige club waar iedereen me vertrouwt en er geen problemen zijn. Maar het wordt tijd dat ik de Belgische bladzijde omdraai.” Kortrijk is evenwel niet gediend met Lamkel Zé zijn interview. KVK-coach Adnan Custovic heeft besloten om hem niet op te nemen in de selectie voor de wedstrijd van morgenavond tegen KV Oostende.

Lamkel Zé in beroep tegen straf na kleedkamerfilmpjes Lamkel Zé gaat niet akkoord met de straf die hij kreeg van het Disciplinair Comité van het Profvoetbal, voor zijn aanstootgevende filmpjes na het duel tegen Antwerp eerder dit seizoen. In het kader daarvan moest hij in gesprek met het Antwerp-bestuur en de fans. De Disciplinaire Raad zal de zaak dinsdag 8 november behandelen, maakte de Belgische voetbalbond (KBVB) deze week bekend. Na een wedstrijd waarin hij uitblonk en uitdagend vierde, maar ook (racistische) beledigingen naar het hoofd geslingerd kreeg, vierde Didier Lamkel Zé de 2-1-overwinning uitbundig in de kleedkamer. Hij filmde zichzelf terwijl hij “fuck you” zei en zijn middenvinger opstak aan “les gens d’Antwerp”. In een tekstvak schreef hij ook “FUCK ANTWERP”. Daarvoor moest Lamkel Zé binnen de tien dagen in gesprek gaan met Antwerp en haar supporters van het Disciplinair Comité. Dat vond dat de Kortrijkzaan zijn voorbeeldfunctie als profvoetballer niet had gehandhaafd. Het racisme en de beledigingen waren wel in rekening genomen. Bekijk. De kleedkamerfilmpjes van Lamkel Zé