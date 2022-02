“Dit is een schande voor de Jupiler Pro League”: bij Kortrijk zijn ze woest dat ze moésten spelen tegen Antwerp

KV KortrijkKV Kortrijk speelde een verdienstelijke partij tegen Antwerp en verdiende misschien wel meer, maar het mocht niet baten. Een gehavend KVK ging met 0-2 de boot in . Karim Belhocine had amper vijftien spelers ter beschikking voor deze inhaalmatch. Dat gingen er zestien zijn, maar Radovanovic was ziek en moest op het laatste moment afhaken. Met Ilic, Deman en Delle waren drie van die vijftien spelers dan ook nog eens doelmannen.

Normaal stond deze partij op tweede kerstdag op het programma, maar die match werd uitgesteld door een besmettingsgolf bij de Great Old. “In december kon ik ermee leven dat de wedstrijd werd uitgesteld”, vertelt KVK-coach Karim Belhocine. “Ik was dan ook woedend dat we vandaag moesten spelen. Ik heb nooit amok gemaakt toen de wedstrijd in december werd uitgesteld, want ik ben geen dokter. Maar deze wedstrijd moest in mijn ogen ook worden uitgesteld.”

“Geen enkele wintertransfer mocht spelen en dat vind ik echt absurd. Ik heb vandaag zelfs een speler (Rougeaux, red.) aan de aftrap gebracht die eigenlijk niet fit was. De gezondheid van de spelers wordt hierdoor in gevaar gebracht. Ik ben teleurgesteld omdat we verloren hebben, maar ik ben ook fier op mijn spelers. Ze hebben alles gegeven.”

Match stilgelegd

Ook aanvoerder Kristof D'Haene was scherp na de match. “Dit is een schande voor de Jupiler Pro League. Bij mij kan het er echt niet in dat wij hier vandaag die partij moeten spelen. Maar dat is het nadeel van een kleine ploeg te zijn.”

De match werd in blessuretijd nog stilgelegd, omdat er supporters van Antwerp in het stadion zaten. Enkele Kortrijk-supporters trokken richting de hoofdtribune en duwden enkele stewards tegen de grond. “Het is jammer om te zien, want er zaten kinderen in de tribune”, aldus Belhocine. “Het sportieve moet primeren in het voetbal.” Uiteindelijk werd de wedstrijd toch nog afgewerkt.