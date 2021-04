Derijck en heel Kortrijk boos op de ref: “Hij is de enige die dit strafschop vindt”

Voetbal Eerste klasse A “Jasper Vergoote heeft KV Kortrijk bestolen.” Dat was de conclusie van al wie met de Kerels te maken heeft. “Het was een belachelijke strafschop”, fulmineerde Timothy Derijck. “Er was maar één persoon die het penalty vond, de scheids.” Jasper Vergoote dus, de jonge West-Vlaamse ref uit Varsenare.

Hans Vanaken nam het cadeau gretig aan en trapte de winning-goal keurig vanop de stip binnen. Maar hij was wel eerlijk na afloop: “Ik begrijp de frustratie van Kortrijk. Ik had hem niet gefloten.”

Wat Timothy Derijck deed met Sobol aan de zijkant van het strafschopgebied was geen duwfout, hij legde alleen maar even de hand op de arm van zijn tegenstander. “Als dat een fout is, dan moeten er elke wedstrijd minstens vijftig dergelijke fouten worden gefloten”, reageerde Luka Elsner.

“Ik dacht dat de ref floot voor een Schwalbe van Sobol,” zuchtte een ontgoochelde Derijck. “Ik was 100% zeker dat de VAR hem zou terugfluiten.” De Kortrijkse verdediger ging verhaal halen bij Vergoote. “Ik voel me persoonlijk en voor de hele ploeg bestolen.”

KVK-voorzitter Ronny Verhelst fileerde het voorval tot op het been: “Dit is het drama van de kwaliteit van de Belgische scheidsrechters. Hoe meer mensen en middelen ze ter beschikking krijgen, hoe slechter de beslissingen zijn. En waar ik me nog meest aan stoor, is dat ze vanuit hun ivoren toren niet openstaan om wat bij te leren.”

Tim Pots, HLN-analist van refereefases, zag ook dat het om ‘een vederlichte duw’ ging. “Maar de VAR kon niet tussenkomen. Dat mag alleen als er helemaal geen contact was geweest of als een speler bij een voet-actie eerst de bal en dan pas de tegenstander heeft geraakt.”

Derijck hoorde dat de VAR aan de ref vroeg: “Waarvoor heb je gefloten?” Dat zegt veel. Maar dat was een goede vraag, zegt Pots. ”Als het voor een voetfout was, hadden ze kunnen zeggen: er was geen voetfout. Maar als het om een duwfout ging, wat de ref aangaf, dan was er geen clear error en konden ze niet tussenkomen.”

“Met dat alles nemen ze de emoties uit het voetbal”, zegt Ronny Verhelst. “Bij elk doelpunt aan beide kanten werd eerst gejuicht en werd daarna de VAR erbij gehaald. Dan is het niet meer leuk.”

‘Goed voetbal zal lonen’

Het detail van de strafschop heeft de essentie van het wedstrijdverhaal weggenomen bij KV Kortrijk. En dat klinkt positief, want na drie slappe vertoningen toonde KVK weer inzet en grinta in de derby.

“We werden niet beloond voor ons goed voetbal en dat is niet onze fout”, constateerde Luka Elsner. “Maar als we altijd zo spelen, zullen we veel punten halen. De supporters hebben eindelijk hun club gezien zoals het moet.”

Elsner had zijn team aangezet tot pressing. “Geen hoge pressing, want dat zouden ze niet volhouden, wel mediane pressing. We hebben gespeeld tegen een club die de Champions League heeft bereikt en we haalden hier hun niveau. Daar moeten we fier over zijn. Na Eupen panikeerde ik over wat nog komen moest, maar nu heb ik hoop voor een goede afloop,” aldus de Sloveen.

Dit KVK had zich inderdaad - vooral in de eerste helft - als het betere team onderscheiden. Vier keer op een rij kwam het sterk naar voren. Eerst toen Selemani na een vijftigmeterren Mignolet met een verrassend rechtstreeks schot tot een supersave noopte, dan toen de vrijschop van Selemani leidde tot het doelpunt van Derijck wat werd afgekeurd voor een hoop centimeters buitenspel, daarna bij de kundige goal van Gano die met een verrassend linkerpootje scoorde, tenslotte toen Mignolet alweer redde wanneer Gano een kopbal van de supersterke Radovanovic doelrijp devieerde.

Zelfs in de slotfase nog moest Mignolet attent redden in de lage hoek toen De Sart knap uithaalde met een haakbal. Dan weet je dat Ilic aan de overkant niets moest doen. Hij stond alleen machteloos op de vlam van Sobol en de strafschop van Vanaken.

“We verdienden beter”, besloot een ontgoochelde Luka Elsner. “Maar we weten door wiens fout dat niet is gebeurd.”