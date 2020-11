De Sart zag er meer in voor KV Kortrijk: “We verdienden beter”

Yves Vanderhaeghe zei het ook: “We maakten aanspraak op een gelijkspel. We waren één keer gevaarlijk met Sainsbury en op het einde hadden we nog een paar kansjes. Maar we gaven er eentje weg, en dat was er eentje te veel.”

Het doelpunt kwam er na een uur spel toen De Sart nabij de cornervlag met de aandringende Lang in de rug de bal tikte tot bij Dewaele. Die wou terugdraaien maar werd de bal afgesnoept door de Nederlander. Het leidde tot een uitgebreide actie van Club die de KVK-defensie uiteindelijk ontwrichtte waardoor Lang ongehinderd met een retro kon uitpakken.

“Het was de eerste keer dat ik hier zo nipt verloor en dat we zelfs meer verdienden”, zei Julien De Sart na afloop. “Maar we maakten het niet af en het resultaat is dat we nul punten pakken.”

Het gevolg is dat KVK met 6 op 24 de trein naar de top-acht mist. “We moesten de laatste weken vier punten meer gehaald hebben maar het is niet zo dat we uitgeteld zijn in de kleedkamer,” aldus de Luikenaar die na zes maanden onderbreking weer naar zijn beste niveau toe groeit.

Vanderhaeghe zonder alternatieven

En wat kon Yves Vanderhaeghe er tijdens de wedstrijd aan doen? Weinig tot niets. Op zijn bank zaten drie verdedigers (Derijck, Golubovic en Hines-Ike), drie beloften (Deman, Maus en Van Den Bossche) en invallersdoelman Jakubech. Alle overigen waren onbeschikbaar, gaande van covid-Makarenko tot D’Haene, Selemani, Badamosi en Lepoint.

Dat ‘certitude’ Derijck op de bank begon was volgens Vanderhaeghe ‘een keuze’, zonder uitleg. De Waaslander had wel een heel ongelukkige dag tegen Beerschot een week eerder. Het probleem van KV Kortrijk zat zaterdag trouwens niet bij een individu maar bij het geheel dat er niet in slaagt een spits in stelling te brengen, los van de vraag of die spits er wat zou mee aanvangen.

Het mag het werkpunt zijn voor zondagavond bij de komst van een scherp KV Oostende dat allicht een fellere tegenstander wordt dan het Club Brugge van een week eerder.