De analyse van Timothy Derijck: “We waren precies niet wakker”

KV Kortrijk KV KORTRIJK. Lonkend naar de top-acht, maar “zonder een grijze muis te willen zijn”

6 augustus In de basiself van KV Kortrijk staan liefst tien namen van spelers die er ook vorig seizoen al de dienst uitmaakten. De club heeft dan wel afscheid genomen van een handvol jongens die einde contract waren, maar daar zal Yves Vanderhaeghe niet wakker van liggen. In het coronatijdperk voelt hij zich best tevreden met een afgeslankte kern boordevol enthousiasme. Dat alles doet KVK hopen op een stek in de ‘vernieuwde’ play-off 2 waarin de nummers 5 tot en met 8 zullen worden ondergebracht. Na de magere elfde plaats van vorig seizoen mag het best wat beter.