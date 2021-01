Captain Van Der Bruggen niet meer geselecteerd bij KV Kortrijk

Zaterdag 17 januari 2021 is het exact vier jaar dat Hannes Van Der Bruggen voor KV Kortrijk speelt. Op 17 januari 2017 werd hij betrokken bij de ruil tussen KVK en AA Gent met Birger Verstraete. Sindsdien speelde hij 142 wedstrijden voor KV Kortrijk, één minder dan eerder voor AA Gent.

Meteen na zijn transfer werd VDB de captain van de Kerels, zoals hij dat op jonge leeftijd ook al was bij de Buffalo’s. Vier jaar was hij in Kortrijk een belangrijke pion op en naast het veld. De Oost-Vlaming steunde vaak acties van de club in de binnenstad, het ziekenhuis of de scholen. Sportief was hij jaren veelal een certitude. Pas tijdens het huidige seizoen viel hij enkele keren naast de basiself.

Omdat Van Der Bruggen (27) in juni einde contract is, ging zijn makelaar besprekingen aan met de club om het contract te verlengen. Hij vroeg een vijfjaarscontract met loonsverhoging, de club wou maar voor vier jaar gaan. Uiteindelijk blies de club de deal af.

Blijkbaar heeft Hannes bij Cercle Brugge - over een week de tegenstander van KVK - voor de komende seizoenen een nieuw onderkomen gevonden. In Brugge willen ze hem er nu al bij, maar KV Kortrijk wil hem logischerwijze niet gratis laten gaan. Diezelfde situatie deed zich onlangs ook voor toen Mboyo naar STVV overstapte. Uiteindelijk betaalden de Truienaars 300.000 euro om hem al in januari te kunnen overnemen.

Opmerkelijk is dat Van Der Bruggen vrijdagvoormiddag binnen bleef terwijl zijn maats op het oefenveld gingen trainen. Het gevolg is dat hij niet werd geselecteerd voor de wedstrijd van zaterdagnamiddag in Oostende. Vorige week was hij nog een van de sterkhouders op het Kortrijkse middenveld dat met het kwartet Selemani-De Sart-Makarenko-Van Der Bruggen Racing Genk versloeg.

Vanderhaeghe: ploegwijziging

Coach Yves Vanderhaeghe moet door de afwezigheid van Van Der Bruggen sleutelen aan zijn succesvol elftal.

“Met Gueye diep en daarachter een viermansdefensie konden we de Genkse toevoer neutraliseren. Ik zal nu nog niet verklappen hoe we het in Oostende zullen doen,” zegt hij.

Zijn keuzemogelijkheden zijn inmiddels alweer beperkter geworden nu Christophe Lepoint vertrokken is naar Moeskroen en Van Der Bruggen afhaakt. Het ziet ernaar uit dat hij ook in Oostende zal opteren voor een systeem met Gueye als diepe spits en daarachter een dicht bevolkt middenveld waarin naast Makarenko, De Sart en Selemani ook Jonckheere wordt teruggehaald. Voor de man die negen jaar bij KVO speelde, wordt het in dat geval een leuke terugkeer naar de Diaz Arena.

Teddy Chevalier blijft nog even vanaf de bank toekijken tot het tijd is voor een invalbeurt. “Teddy is heel gemotiveerd, traint alles mee en is enorm positief ingesteld”, getuigt Vanderhaeghe.

Van de vier geblesseerden komt inmiddels beter nieuws. Kristof D’Haene is volop met de revalidatie bezig, terwijl Sainsbury, Rougeaux en Badamosi al haast alles met de groep kunnen meedoen. Sainsbury zit zelfs al weer op de bank.