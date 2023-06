Amerikaanse Kaminski Group neemt KV Kortrijk over voor 15 miljoen euro, exclusief bonussen: “De kern naar een hoger niveau tillen”

Er heerste lange tijd onzekerheid over een nieuwe overnemer, maar nu is de deal in kannen en kruiken. “De Jupiler Pro League is een moeilijke competitie. Het is dus belangrijk dat we onze talenten aan boord houden, maar we zullen ook versterkingen binnenhalen om onze kern naar een hoger niveau te tillen”, aldus de nieuwe eigenaars. “We zijn erg gelukkig dat we hier zijn en hebben eigenlijk maar één doel: de fans trots maken. Kortrijk is een geweldige voetbalclub en heeft een rijke geschiedenis in het Belgische voetbal. We staan nog maar aan het begin van dit nieuwe avontuur. Dit project is niet alleen een investering in een voetbalclub, maar ook een investering in de stad als geheel.”