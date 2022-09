Zwembad viert 50ste verjaardag met optredens van Ilsen&Verhulst en Sarah Zingt en circusworkshop

Kortrijk Kortrijks Energie­fonds schakelt versnel­ling hoger: “Tot 7.000 gezinnen getroffen, we verdubbe­len jaarbudget naar 600.000 euro en rollen nieuwe acties uit”

Het Kortrijks Energiefonds is versterkt, in het licht van de fors stijgende prijzen. De belangrijkste boodschap voor wie problemen heeft om energiefacturen te betalen, dúrf aankloppen bij het fonds. “Schroom om vragen te stellen, is niet nodig. Namen gaan nooit verder dan de dossierbehandelaars. De privacy is verzekerd”, benadrukt schepen Philippe De Coene (Vooruit).

15 september