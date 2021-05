Zó blij zijn kinderen van 12 jaar in deze coronatijd als ze horen dat ze op schoolreis mogen

Kortrijk Athena opent eerste onderwijs­win­kel in Kortrijk

13 mei Secundaire scholengroep Athena opent als eerste school een onderwijswinkel, in de Sionstraat 8 in winkelcentrum K. Ouders en leerlingen kunnen er coronaveilig hun vragen over het maken van een passende studiekeuze stellen. De winkel is in mei en juni open op woensdagnamiddag en zaterdag. Campussen plaatsen er tijdens themadagen studiegebieden of afdelingen in de kijker.