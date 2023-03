Zijn de huurprijzen in Kuurne bij de duurste van Vlaanderen? Ontdek het hier!

Twee studenten lichtge­wond nadat lithium-batterij ontploft in hogeschool VIVES: “Voelden trillingen tot andere kant van gebouw”

In het autotechnologisch centrum van hogeschool Vives in Kortrijk is dinsdagnamiddag een lithium-batterij ontploft. Twee studenten liepen hierbij lichte brandwonden in het gezicht op en werden afgevoerd naar het ziekenhuis. Tijdens de bluswerken ontplofte nog een tweede batterij.