Zieke vrouw (58) toont speurders hoe ze haar half verlamde man verstikte met een kussen

KuurneOp de Sterrewijk in Kuurne is maandag rond 14 uur de reconstructie gestart van de moord op Jo D., een 58-jarige man die wellicht op 23 november door zijn echtgenote om het leven werd gebracht . Volgens haar advocaat was het de bedoeling van het koppel om samen uit het leven te stappen, wegens de uitzichtloze medische situatie waarin ze zich bevonden.

Een zus van Hilde V. trof op woensdag 23 november de 58-jarige vrouw aan, in de slaapkamer van haar woning op Noordster in Kuurne. Hilde V. was verward en weg van de wereld, door een grote hoeveelheid medicatie die ze had ingenomen. Op het bed lag Jo D., haar even oude man. Voor hem kwam alle hulp te laat. Hilde V. kon wel gered worden. De vrouw bekende dat ze haar man met een kussen had verstikt en nadien zelfmoord had willen plegen.

De rollen omgedraaid

Naar de aanleiding van het drama hoefde niet ver gezocht te worden. Hilde V. leed al meer dan twintig jaar aan multiple sclerose. Haar man zorgde voor haar, zoveel hij kon. Maar op vakantie in Frankrijk werd Jo D. vorig jaar getroffen door een hersenbloeding. Hij lag lange tijd in het ziekenhuis en was aan één kant verlamd, waardoor de rollen in het gezin plots omgedraaid werden: Jo D. had nu plots zelf zorgen nodig, Hilde probeerde voor hem al het mogelijke te doen. De situatie werd echter uitzichtloos en dus koos het echtpaar ervoor om samen uit het leven te stappen.

Volledig scherm Enkele politiemensen trekken de wacht op aan de woning op de Sterrewijk in Kuurne, naar aanleiding van de reconstructie van de moord op Jo D. (58). © Photo News

Enkelband en psychiatrie

Na haar bekentenis werd Hilde V. aangehouden op verdenking van moord. Haar advocaat, Patrick Arnou, pleitte ervoor om de zwaar zorgbehoevende vrouw te laten opnemen in de gesloten psychiatrische afdeling van een ziekenhuis maar zowel de onderzoeksrechter als de voorzitter van de raadkamer oordeelden anders. Hilde V. werd overgebracht naar de gevangenis. Advocaat Arnou haalde echter bij de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent wel zijn slag thuis. Daardoor verblijft Hilde V. sinds vorige week woensdag niet langer in de gevangenis. Ze kreeg een enkelband en een plaatsje in de psychiatrie.

Moeilijk en emotioneel

Om volledige duidelijkheid te krijgen in het dossier, werd de 58-jarige vrouw maandagnamiddag weer naar de alleenstaande woning in Kuurne gebracht waar de feiten zich afspeelden. Iets na 13.30 uur reed een speurder de Volkswagen Caddy van het koppel uit de garage, om de wagen op een parking vlakbij te plaatsen. Even later kwam een Volvo de straat ingereden, met Hilde V. aan boord. De auto reed binnen in de garage van de woning, prompt ging de poort weer dicht. Rond 14 uur startte de wedersamenstelling, voor Hilde V. zonder twijfel een bijzonder moeilijke en emotioneel beladen gebeurtenis.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.

Volledig scherm Speurders brengen een pop aan die gebruikt zal worden tijdens de reconstructie van de moord op Jo D. (58), op de Sterrewijk in Kuurne. © Hans Verbeke

