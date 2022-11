Zaakvoerder Philip van Natuurwinkel Puur Natuur houdt er na 35 jaar mee op

kuurneNa 35 jaar valt het doek over natuurwinkel Puur Natuur in het centrum van Kuurne. Zaakvoerder Philip Verhaeghe (60) stopt naar eigen zeggen op een hoogtepunt. “Ik had er wel graag nog vijf jaar bij gedaan. Maar ik ontzie me de werken hier een beetje. Dus wil ik nog nieuwe uitdaging voor de laatste vijf jaar van mijn carrière. Zo eens iets drinken met collega’s na het werk, dat lijkt me echt leuk.”

Philip Verhaeghe startte in 1987 met natuurwinkel Puur Natuur in de Kon. Elisabethstraat in Kuurne. Hij had toen enkele jaren in een diepvriesbedrijf gewerkt, maar hij wilde liever iets doen met zijn opleiding als diëtist. “Mijn moeder en tante waren heel erg geïnteresseerd in natuurlijke geneeskunde en biologische producten, en die passie hebben ze mij doorgegeven. Er was hier een kleine homeopathische winkel, die ik heb overgenomen om Puur Natuur te starten.”

Volledig scherm © Henk Deleu

Puur Natuur had 35 jaar lang een heel ruim aanbod, van biologische voeding en geneeskundige kruiden tot natuurlijk verzorgingsproducten. “Toen ik met Puur Natuur startte was dat nog vrij onbekend terrein. Het natuurlijke en biologische heeft de voorbije jaren wel aan populariteit gewonnen. Mijn verkoop is in al die jaren gestaag gegroeid. Even was ik er wel niet gerust in, toen de Bio-Planetketen werd opgestart. Hoe groot mijn aanbod ook is, aan dat aanbod kan ik als kleine zelfstandige uiteraard niet tippen.”

Volledig scherm Uitverkoop bij Puur Natuur © Henk Deleu

Philips verkoop viel daarna enkele jaren terug. “Maar uiteindelijk is die ook weer hersteld”, vertelt hij. “Ik kon mijn klanten wel persoonlijke service en begeleiding bieden die ze in een keten moeilijker vinden. Wat ze bijvoorbeeld kunnen doen tegen moeilijk slapen, stress, haaruitval,… Ik wist wel wat ik kon aanraden. En als ze een product willen dat ze nergens vinden, kan ik het voor hen bestellen. Bij een keten beginnen ze daar uiteraard niet aan, hè.”

Maar na 35 jaar lonkt nu het einde. Philip houdt er binnen enkele weken mee op. “Mijn oorspronkelijk plan was om tot aan mijn 65ste verder te doen. Maar nu met de werken voor de deur… Ik zie mijn omzet naar beneden gaan. Om daar door te bijten, en dan weer 4 jaar hard te moeten werken om dat recht te trekken, dat zag ik niet zitten. Dan liever nu stoppen op een hoogtepunt, en nog iets anders doen de komende vijf jaar.”

Wat dat dan moet zijn, weet Philip nog niet. “Ik ben wat aan het rondkijken. Maar ik heb veel interesses. Sowieso lijkt het me wel eens leuk om in teamverband te werken. Als zelfstandige heb je maar weinig collega’s, hè. Zo eens na het werken samen iets gaan drinken, dat lijkt me echt wel leuk. Verbitterd dat dit het einde is van mijn zaak, ben ik niet. Het is mooi geweest.”

Volledig scherm Vandaag wordt beton gegoten in de Eisenhowerstraat. © Joyce Mesdag

Op sociale media komt wel wat reactie op het feit dat er ‘nóg’ een winkel stopt door de centrumwerken. Onder meer de populaire bakkerij Lietaert sloot al de deuren, en hier en daar sluiten ook zaken tijdelijk de deuren. Burgemeester Francis Benoit wordt er moedeloos van, zo kan je afleiden uit zijn tussenkomsten. “Dit is een heel groot project, dat we zo snel mogelijk proberen afwerken om de hinder zo beperkt mogelijk te houden. Ik ontken niet dat het lastig is voor handelaars, maar we doen ons uiterste best om hen te informeren en te ondersteunen. De waarde van hun zaak zal er ook op vooruitgaan eens het nieuwe centrum klaar is. Maar we moeten dus eerst door die werken om daar te geraken. Bovendien is dit een uitdagende economische tijd, ook als er géén werken waren geweest.” “De rioleringen moesten vernieuwd worden, en dat zijn sowieso grote werken. Wij hebben er nu gewoon de vernieuwing van ons centrum aan gelinkt. Maar eind dit jaar is het ergste voorbij aan de kant van de Eisenhowerstraat. Tegen volgende zomer is het grootste deel van het centrum klaar en weer vlot bereikbaar.Ik vraag geduld, en vooral om positief te blijven: door dat gejammer op sociale media gaan mensen nog meer denken dat ons centrum moeilijk bereikbaar is. Alle zaken blijven bereikbaar tijdens de werken.”

