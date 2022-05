Woning tijdelijk onbewoonbaar nadat bureaustoel vuur vat

De brand ontstond op de eerste verdieping waar een kind aan het spelen was. Op een bureaustoel die in de kamer stond, lag heel wat materiaal waaronder een onderdeel van een elektronisch speeltje. Vermoedelijk vatte dat vuur, waarna de rest van de rommel ook al snel in vlammen op ging en uiteindelijk ook de bureaustoel zelf. Omdat de stoel uit synthetisch materiaal bestond, zorgde dat voor heel wat rookontwikkeling. De brandweer snelde ter plaatse en kon het vuur meteen doven. Alle gezinsleden, zeven in totaal, konden op tijd de woning verlaten. Omdat er erg veel rookontwikkeling was, zal het gezin wel enkele dagen elders moeten verblijven zodat de woning kan verluchten. In de woning zelf valt de schade mee, enkel de bureaustoel is verloren. Door de brand werd de Kasteelstraat een tijdje volledig afgezet voor het verkeer.