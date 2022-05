William (50) overleed drie jaar geleden plots aan hartfalen, kinderen Laura en Louis organiseren herdenkingsweekend: “Hij verdient dit”

kuurneLaura en Louis Deylgat uit Kuurne organiseren dit weekend het Warmste William Weekend in Kubox, een eerbetoon voor hun papa William Deylgat (50). De voormalige uitbater van Taverne Leiemeers overleed eind 2019 aan hartfalen. “Met dit weekend willen we niet alleen onze papa herdenken, maar ook een centje inzamelen voor de vzw Missing You, die mij heeft geholpen bij het rouwproces”, zegt Laura.

Amper 50 was William Deylgat, toen zijn hart het eind 2019 begaf. “Zijn vriendin en hun poetsvrouw hebben hem nog gereanimeerd toen ze hem vonden, maar later in het ziekenhuis bleek dat hij te veel hersenschade had opgelopen”, zegt Laura. “Hij lag nog 10 dagen in coma, maar daarna hebben we afscheid van hem moeten nemen in het ziekenhuis.”

Volledig scherm Laura en Louis Deylgat uit Kuurne organiseren dit weekend het Warmste William Weekend in Kubox, een eerbetoon voor hun papa William Deylgat (50). De voormalige uitbater van Taverne Leiemeers overleed eind 2019 aan hartfalen © Deylgat

Een zware klap voor de mensen die hem lief hadden. “Het was echt wel heel plots, en we hadden het best wel moeilijk met zijn dood”, zegt Laura. “Mijn broer is meer een stille verwerker, maar ik had er wel nood aan om erover te praten. Vrij kort na zijn overlijden ben ik daarom met een vriendin meegegaan naar bijeenkomsten van de vzw Missing You, een organisatie die mensen helpt in hun rouwproces. Zij ging daar al voor de verwerking van het overlijden van haar papa.”

Lotgenoten

Laura heeft enorm veel gehad aan de vzw Missing You. “Meteen na een overlijden krijg je wel veel begrip en steun van mensen, maar je kan ook niet maandenlang altijd maar over hetzelfde praten bij hen. Bovendien merk je wel dat mensen zich ook wat ongemakkelijk voelen rond het onderwerp. De vzw Missing You was voor mij wel een verademing. Het luchtte op om er even over te kunnen praten, maar ook om lotgenoten te ontmoeten en van gedachten te kunnen wisselen met hen.”

Laura en Louis willen daarom iets terugdoen voor de vzw Missing You: ze organiseren dit weekend het Warmste William Weekend in Kubox. “Het moet in de eerste plaats een herdenkingsweekend worden voor onze papa. Hij heeft 12 jaar lang Taverne Leiemeers uitgebaat in Kuurne, en was dus wel een vrij gekend gezicht. Onze papa was ook iemand die altijd klaar stond om iedereen te helpen. Hij verdient het wel, dat we iets voor hem organiseren.”

Het hele weekend zijn er verschillende activiteiten. Op zaterdag is er bijvoorbeeld een quiz, zondag is er een eetfestijn. “Daarvoor moesten mensen op voorhand inschrijven. Maar wie ons wil steunen, kan gerust op zondag langskomen om iets te drinken. De opbrengst van het weekend gaat naar de vzw Missing You.”

Het wordt een mooi maar tegelijk lastig weekend voor Laura en Louis, weten ze nu al. “We zijn heel benieuwd naar hoe het zal zijn, om zoveel mensen terug te zien en herinneringen op te halen. Wellicht krijgen we dan achteraf wel een klopje, maar dat zien we dan wel. We missen hem uiteraard wel. Zo heb ik net een huis gekocht met mijn vriend en heeft mijn broer zijn eerste job. Dat zijn momenten dat we hem er wel bij wilden. Maar we hebben zijn dood wel een plaatsje kunnen geven, en maken er het beste van. Dat had hij ook zo gewild.”

