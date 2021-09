Wij dansten mee de polonaise op het eerste echte trouwfeest in Huis Van Wonterghem: “Geniet van het leven, want het duurt toch maar even. We hebben dit nooit zo hard meegezongen”

Kortrijk Hulpdien­sten uren in de weer voor Spaanse student die schoenen en portefeuil­le achterlaat aan Leieboor­den, na avondje stappen in Kortrijk

1 september In Kortrijk zochten politie en de Cel Vermiste Personen woensdag urenlang naar een 23-jarige Spanjaard die spoorloos was verdwenen. Hij liet enkele persoonlijke spullen achter vlakbij de Broeltorens. Daarom werd in eerste instantie ook uitgebreid gezocht in de Leie, omdat men vermoedde dat hij in het water was beland. Uiteindelijk werd de student gezond en wel aangetroffen in zijn kot in Gent.