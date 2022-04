Werkstraf voor man (32) die buurtbewoner vuistslag verkoopt nadat hij telkens zijn gehuurde parkeerplaats inneemt

In de straat van beklaagde G. C. (32) uit Kuurne en het slachtoffer zijn vaak parkeerproblemen. Om ervoor te zorgen dat G. C. altijd een plaatsje heeft voor zijn camper, huurt hij een parkeerplaats in de straat. Maar dat is buiten C. B. gerekend die zich al jarenlang ongevraagd parkeert op die plaats, ook al van voor G. C. de parkeerplaats huurde. Op een bepaald moment liep de twist uit de hand. “Voor de zoveelste keer kwamen we thuis en moesten we vaststellen dat hij onze gehuurde parkeerplek had ingenomen”, vertelde de man tegen de rechter. “Mijn vrouw ging deze keer aanbellen om te vragen zijn auto te verzetten. Hij reageerde enorm arrogant en schold haar uit voor het vuil van de straat. Toen ben ik uitgestapt en erbij gekomen. Hij gaf mij een duw en ik heb gereageerd met één vuistslag.” De man riskeerde een celstraf van 18 maanden met uitstel onder voorwaarden. De rechter achtte de feiten bewezen maar voegde eraan toe dat de vuistslag ook werd uitgelokt door het slachtoffer. Daarom milderde de rechter de gevraagde gevangenisstraf naar een werkstraf van 46 uur. G. C. is ook veroordeeld tot een voorwaardelijke boete van 800 euro.