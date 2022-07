Werknemers Waak Vijverhoek even geëvacueerd na brandje in Kuurne

Rond 15.15 uur merkte een werknemer op dat door een kortsluiting brand was ontstaan in de elektriciteitskast. Met een CO2-blusser die vlakbij stond, slaagde de man in het vuur te blussen en de schade te beperken. Ook de brandweer van de zone Fluvia snelde ter plaatse maar meer dan nog eens nazicht verrichten en controleren of alles in orde was, moest er niet meer gebeuren. Uit voorzorg zijn enkele tientallen werknemers even naar de parking van het bedrijf geëvacueerd. Zij mochten na iets meer dan een kwartier opnieuw naar hun werkplek terugkeren.