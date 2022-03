Werken voor centrumvernieuwing: Kerkstraat is afgesloten

kuurne Bart Peeters opende Kubox destijds en komt nu ook terug om 15de verjaardag te vieren van de cultuurtem­pel: “Therapy?, 10CC, ’t Hof van Commerce en Will Tura, allemaal stonden ze hier op de planken”

De polyvalente zaal Kubox in Kuurne viert haar 15e verjaardag, en Bart Peeters mag dat komen vieren op donderdag 5 mei. Bart Peeters was ook de artiest die destijds de Kubox mocht openen, in 2007. Sindsdien passeerden al grote namen de revue in de cultuurtempel, van ’t Hof van Commerce tot Therapy? en 10CC. Een activiteit organiseren in het weekend? Dan leg je die best anderhalf jaar op voorhand vast.

16 maart