WEER. Zo goed als heldere ochtend in Kuurne

Nieuw digitaal aanmeldsys­teem werkt: 97 procent van ouders krijgt secundaire school van eerste voorkeur toegewezen

Inschrijven voor het gewoon secundair onderwijs – schooljaar 2023-2024 - in Kortrijk, Harelbeke, Kuurne en Zwevegem verliep dit jaar voor het eerst via een nieuw digitaal aanmeldsysteem. De evaluatie is positief. Ruim 97 procent van de ouders kreeg de school van eerste voorkeur.