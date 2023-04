WEER. Vanochtend lichte regen en redelijk helder weer in Kuurne

Directeur De Groeitoren gaat na één schooljaar weer weg en kiest voor stedelijk onderwijs in Waregem

Al na amper één schooljaar gaat directeur Valentine Decorte van vrije basisschool De Groeitoren in Sint-Eloois-Winkel al weer weg. Ze wordt vanaf 1 september de nieuwe directeur in het stedelijk onderwijs in Waregem.