WEER. Redelijk helder in Kuurne vanochtend

Kies komend weekend fiets en krijg gratis extraatjes: actie van Cyclis Bike Lease helpt handelaren met verkoop stockfiet­sen

Fietsleasebedrijf Cyclis Bike Lease houdt op zaterdag 17 en zondag 18 juni een opendeurweekend, bij ruim 200 deelnemende fietshandelaren in Vlaanderen. Wie komend weekend een fiets kiest, profiteert van allerlei gratis extraatjes. In Kortrijk doen Devacyling en Fietsen Stijn aan de Kortrijksestraat in Heule en Hello Vélo aan de Kuurnsesteenweg in Kortrijk mee aan de actie.