WEER. Kans op helder weer vanochtend in Kuurne

Vier maanden cel, jaar rijverbod en fikse boete voor hardleerse bestuurder na 47ste (!) veroorde­ling: “Hij schudde de politie af tijdens achtervol­ging”

Een man van 50 die amok maakte bij het huis van zijn ex in Harelbeke en daarna op de vlucht sloeg voor de politie, kreeg daarvoor in de politierechtbank de rekening gepresenteerd. Die breekt hem zuur op, want de man grossiert in vonnissen en wordt dus extra zwaar gestraft. Zo kreeg hij een voorwaardelijke celstraf van vier maanden, een rijverbod van één jaar en een geldboete van 6.000 euro.