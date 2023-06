WEER. In Kuurne kans op zo goed als helder weer vanochtend

Mogelijk gewapende man zonder problemen opgepakt, hij bedreigde zijn partner met een wapen

In Kuurne is de gewapende man (37) in de Veldmaarschalk Montgomerystraat iets na 12 uur meegenomen door de politie. Dat gebeurde na een tijdje onderhandelen en zonder incidenten. Na een geval van huiselijk geweld afgelopen nacht, kreeg de politie geen contact met de bewoner. Omdat de politie wist dat hij in het bezit is van vuurwapens, werd de straat urenlang afgesloten voor het verkeer.