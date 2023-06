WEER. Helder weer in Kuurne vanochtend

INTERVIEW. Onthaalmoe­der Kim (50) mag na overlijden baby opnieuw aan de slag: “Die kindjes zijn mijn leven. Elke dag zonder hen was een moeilijke dag”

Het gejoel en gelach van ‘haar’ ukjes. Dat heeft onthaalmoeder Kim Debruyne (50) het meest gemist sinds ze twee maand geleden de deuren van haar opvang moest sluiten. Maandag zal ze dat geschater opnieuw kunnen aanhoren, maar één stemmetje blijft voor altijd stil. Een baby van drie maanden werd onwel tijdens haar middagdutje en stierf enkele dagen later in het ziekenhuis. Hoewel het om een natuurlijk overlijden ging, volgde er toch een preventieve schorsing voor ‘Tante Kim’. “Het was een lijdensweg”, getuigt ze daar nu voor het eerst uitgebreid over.