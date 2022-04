Vrouw gewond na stevige klap tegen verlichtingspaal op industriezone

Het was iets voor 9 uur toen een dame uit het Kortrijkse langs de Noordlaan om nog onbekende reden van haar rijvak afweek, luttele tientallen meter nadat ze het kruispunt met de Industrielaan had gedwarst. Haar Porsche Macan botste tegen een verlichtingspaal. De klap was vrij hevig. De paal kwam ietwat schuin te staan, de lichtarmatuur belandde op straat. Het rechtervoorwiel van de wagen brak af, de voorzijde liep zware schade op. Even werd gevreesd dat de bestuurster gekneld zat in maar toen de brandweer ter plaatse kwam, was ze al uit het voertuig. De vrouw kreeg ter plaatse de eerste zorgen en werd nadien onder begeleiding van een mugteam naar het AZ Groeninge in Kortrijk overgebracht. Het slachtoffer was er niet al te erg aan toe. Door het ongeval was er een tijdlang verkeershinder op de Noordlaan. Dat leverde echter geen noemenswaardige problemen op.