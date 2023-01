Vrijwilliger van het eerste uur Noël (74) neemt afscheid van Voedselbank West-Vlaanderen: “33 jaar heb ik spullen en voedsel opgehaald met de vrachtwagen”

kuurneNoël Devolder (74) uit Kuurne heeft vandaag afscheid genomen van Voedselbank West-Vlaanderen. Hij stond in 1988 mee aan de wieg van de organisatie, en reed meer dan 33 jaar wekelijks rond met de vrachtwagen om spullen en voedsel op te halen en te verdelen. “De eerste tien jaar verdeelden we vooral dekens, en hout en houtskool om mee te verwarmen. Voedsel kwam er pas later bij, op een occasionele bloemkool of zak aardappelen na.”

De oorsprong van de voedselbank in Kuurne, die in de loop der jaren uitgroeide tot een verdeelpunt voor heel West-Vlaanderen, ligt in 1988. “Mijn vriend André Vandenbogaerde, die een tijd lang schepen was van Kuurne, en zijn broer Luc beslisten toen ‘iets’ te doen voor de Kuurnenaars die het financieel moeilijk hadden”, vertelt Noël. “Ze wisten dat ik met de vrachtwagen kon rijden, en ze vroegen of ik geen zin had om mee te helpen.”

De klemtoon lag toen elders dan nu bij de Voedselbank. “We zamelden dekens in, en handdoeken, en (sprokkel)hout en houtskool waarmee de mensen zich konden verwarmen”, zegt Noël. “Nu en dan kregen we van een boer ook wel eens een lading aardappelen, bloemkolen of tomaten, en dan verdeelden we die uiteraard ook. Maar het was pas vanaf 2000 dat de Voedselbank voornamelijk voedsel is beginnen verdelen.”

De eerste twee jaren vormde een pand langs de Oudenaardsesteenweg in Kortrijk nog de thuisbasis van de Voedselbank, maar sinds 1990 vind je de Voedselbank in de Weidestraat in Kuurne. “Het transportbedrijf van André Vandenbogaerde was hier, en hij heeft een deel van een loods vrijgemaakt voor onze vereniging.”

Volledig scherm Noël Devolder neemt afscheid van de Voedselbank. Zijn vrouw Margueritte Lava kreeg bloemen, en naast Noël staan ook nog Ignace Bosteels en voorzitter Henri Verwee. © Joyce Mesdag

Intussen heeft de Voedselbank de volledige site ingepalmd. Het startte destijds met een 6-tal vrijwilligers die zo’n 35 gezinnen een duwtje in de rug gaven, intussen zijn er 40 vrijwilligers die goed zijn voor meer dan 300 Kuurnse gezinnen. “Kuurne is ook het verdeelpunt voor heel West-Vlaanderen”, zegt Ignace Bosteels, die verantwoordelijk is voor Voedselbank West-Vlaanderen. “Hier wordt alles wat binnenkomt, verzameld, en opnieuw verdeeld over heel West-Vlaanderen. Zo’n 82 voedselverdeelpunten, dat zijn in de volksmond de ‘voedselbanken’ of de sociale kruideniers in onze provincie, komen hier hun voorraden halen. In totaal helpen we op die manier 17.300 mensen die het financieel moeilijk hebben uit de nood.”

Volledig scherm Noël Devolder neemt afscheid van de Voedselbank, op de nieuwsjaarsreceptie voor alle vrijwilligers. © Joyce Mesdag

En dat aantal stijgt. “Vooral het laatste jaar”, zegt Ignace. “Van 15.000 zijn we in één klap naar 17.300 West-Vlamingen gegaan die in aanmerking komen voor extra steun. En dat op een moment dat we minder voeding binnen krijgen: bedrijven die ons voedsel schenken, krijgen het zelf ook moeilijker en zij stemmen hun eigen productie veel meer af op de vraag en om minder overschotten te hebben. We worden steeds afhankelijker van financiële steun, om extra voedsel bij te kunnen kopen. Op piekmomenten hadden we 150 kilogram per persoon per jaar, nu is dat er 135 tot 140. Hoe meer mensen er van dezelfde taart eten, hoe kleiner de stukken, jammer genoeg.”

De vrijwilligers in Kuurne komen nooit in contact met de ‘gebruikers’ van hun diensten. “Maar dat heeft me nooit belet om écht de waarde in te zien van wat we doen”, zegt Noël. “Je wéét dat we voor de goede zaak bezig zijn, en dat er mensen op ons rekenen. En van de voedselverdeelpunten horen we wel geregeld hoe belangrijk ons werk is…”

Noël heeft 33 jaar lang met de vrachtwagen gereden voor de Voedselbank. Op zaterdag zolang hij nog werkte, op weekdagen sinds hij met pensioen was. Maar nu moet hij om gezondheidsredenen stoppen. Zijn collega’s zien hem niet graag weggaan. “Met Noël vertrekt er toch een waardevolle kracht voor onze organisatie”, zegt collega-vrijwilliger Martin Callens. “Noël was nooit de grote roeper, maar eerder de doener. Als je hem iets vroeg, dan mocht je er 100% op rekenen dat het in orde kwam.”

