Voor kapsalon Perlette komt sluiting vier weken na opening: “Erg frustrerend”

Zuid-West-Vlaanderen Coronacij­fers stijgen pijlsnel in Zuid-West-Vlaanderen

23 maart De coronacijfers blijven fors stijgen in Zuid-West-Vlaanderen, met 974 positieve gevallen in de week van maandag 15 tot en met zondag 21 maart. “Wat absoluut niet goed is. Het gaat vergeleken met een week geleden over een regionale stijging van 186 procent, in Kortrijk is dat 236 procent”, zegt Philippe De Coene (sp.a), voorzitter van de welzijnsintercommunale W13.