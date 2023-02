Vlasroterij Sabbe vormt uniek decor voor indrukwekkend lichtspektakel over vlasgeschiedenis: “Dit wordt ongezien”

Marke Tijdelijk geen verkeer in beide richtingen in Markekerk­straat en later Markt­straat

Er is wegens nutswerken tot en met vrijdag 17 februari eenrichtingsverkeer van kracht in de Markekerkstraat in Marke, tussen de Hektor Casteleinstraat en Markeplaats. Later komt ook de Marktstraat nog aan de beurt.