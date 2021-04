Vlaamse Babette (50) woont en werkt in coronahotspot India: “Elke dag komen er overal honderden mensen samen”

Kuurne Babette (50) woont en werkt al 7 jaar in India, waar corona lelijk huishoudt: “Wie zwaar ziek is, kan niet verzorgd worden”

21 april De coronacijfers schieten in India razendsnel de lucht in: in 24 uur stierven 2.023 mensen aan corona en werden 15,5 miljoen besmettingen geregistreerd. In enkele steden werd dan ook een strenge lockdown afgekondigd in de hoop de curve af te remmen. Babette Desfossez (50) uit Kuurne werkt al jaren in India en moet net als alle andere inwoners van New Delhi sinds maandag binnen blijven. “Wie genoeg geld had, was het voorbije jaar zeker van een bed in het ziekenhuis. Dat is nu anders.”