Verkeerslicht verdwijnt onder auto na ongeval, politie moet verkeer regelen

Bissegem/Gullegem/Harelbeke Jo (27) opent Hall 16, centrum van Bissegem behoudt zo feestzaal: “Prijs hangt af van de wensen van de klant, alle formules zijn mogelijk”

Jo Taveirne, een Bissegemnaar die in Gullegem woont, neemt de vroegere feestzaal LuNa in Bissegem over. De nieuwe naam voor de vroegere cinema in de Gullegemsesteenweg is Hall 16. Jo is ondanks zijn nog jonge leeftijd al gepokt en gemazeld in de horeca.

8 september