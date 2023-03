Vergeten potje op vuur zorgt voor rook in appartement in centrum

Nieuw: Oorkruid brengt muziekcon­cer­ten op unieke locaties, zoals de enige nog werkende vlaszwin­gel­wind­mo­len in Europa

Kortrijk is met Oorkruid Events vzw een nieuw cultureel concept rijker. De initiatiefnemers focussen op gezellige muziekconcerten in unieke settings. Waar je niet vaak komt en waar je onvergetelijke ervaringen beleeft. Het eerste event is een optreden van Mama’s Jasje & Julía, op woensdag 17 mei in Preetjes Molen, de enige nog werkende vlaszwingelmolen in Europa, in Heule.