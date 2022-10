Verf- en decoratiewinkel Thiry Paints in Kuurne 2 weken dicht na brand in elektriciteitskast

Rond 7.30 uur merkte een medewerkster bij het opstarten op dat de elektriciteit plots uitviel. Ze begaf zich naar de elektriciteitskast en probeerde alles opnieuw aan de praat te krijgen. Bij het aanzetten van een schakelaar brak er echter plots brand uit aan de bekabeling boven de elektriciteitskast. Toen de brandweer van de zone Fluvia ter plaatse kwam, stond de kast al in lichterlaaie. Het vuur was snel onder controle maar de rook had zich via het valse plafond wel al over de winkel- en atelierruimte verspreid. Om te vermijden dat er zich ook vuur in de valse wand bevond, deed de brandweer een grondig nazicht.

“Gelukkig bevond de elektriciteitskast zich in een aparte ruimte”, aldus verantwoordelijke voor West-Vlaanderen Thomas Vermeersch. “Dat zorgde er voor dat de brandschade tot die ruimte beperkt bleef. Maar de elektriciteitsvoorzieningen zullen volledig vernieuwd moeten worden en dat zal toch wel 2 weken duren. In de rest van de winkel zal een grondige poetsbeurt door een industriële reinigingsfirma volstaan.” Voor de 3 werknemers van de winkel in Kuurne is er een oplossing. “Zij zullen in de andere winkels terecht kunnen", aldus Thomas Vermeersch. “Ook de klanten zijn welkom in de winkels in Beveren-Leie (Waregem), Ieper, Tielt, Roeselare of Brugge.