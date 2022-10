Uitvaart Vanwynsberghe neemt eigen aula in gebruik: “Mensen helpen op de moeilijkste dagen van hun leven, dat is de grootste voldoening”

kuurneUitvaartcentrum Vanwynsberghe in Kuurne heeft nu ook een eigen aula, zodat het afscheidsplechtigheden kan organiseren in eigen huis. Jaarlijks doen zo’n 140 families een beroep op het bedrijf op de moeilijkste dagen van hun leven. Met Wim Vanwynsberghe is intussen de tweede generatie aan zet. “Trouwen kan je 10 keer, iemand begraven maar één keer. Dus het moet goed zijn.”

Het stond in de sterren geschreven destijds, dat Wim Vanwynsberghe het familiebedrijf zou overnemen. Vader Carlos Vanwynsberghe startte als begrafenisondernemer in 1972, en zoon Wim zou al vrij snel beginnen helpen waar het kon. “Voor mij is de dood altijd een deel van het leven geweest”, vertelt Wim. “Wij woonden vroeger bij de zaak, er waren dus altijd overleden mensen in huis. Als tiener hielp ik overledenen al opbaren, op mijn zestiende kreeg ik mijn eerste kostuum zodat ik ook families kon helpen ontvangen.”

Het plekje vooraan in de aula.

Het is een job die vele mensen absoluut niet zouden willen doen. “Ik hoor dat heel vaak. ‘Ze mogen mij nog betalen wat ze willen, ik zou je job niet willen.’ Maar ik doe het enorm graag. De mensen bijstaan op het moeilijkste moment van hun leven, dat geeft enorm veel voldoening. Maar akkoord, je moet er ook voor dienen. Je zit heel veel te midden het verdriet.”

Volledig scherm © Henk Deleu

Het lastigst heeft Wim het zelf ook wanneer jonge mensen overlijden. “Ik durf gerust toegeven dat ik tijdens de écht pijnlijke begrafenissen ook wel eens een traantje laat langs de zijlijn. Laatst had ik een mama van 42 jaar die gestorven is. Als je dan dat kleine dochtertje ziet zitten vooraan, dan doet dat wel zeer. Mijn job doet me ook beseffen dat we ten volle moeten genieten van het leven. Het leven is de hemel, ga daarvan uit. Wat erna komt, weet niemand.”

Vanwynsberghe staat gekend als een eerlijk uitvaartcentrum. “Dat durf ik toch wel stellen”, zegt Wim. “Ik bekijk altijd samen met de nabestaanden hoe we hun wensen zo betaalbaar mogelijk kunnen houden. Ik reken ook geen commissie op het werk van andere ondernemers waar we mee samenwerken, zoals de leverancier van de bloemen of het restaurant voor de rouwmaaltijden. Nu en dan voer ik ook uitvaartplechtigheden uit voor het Sociaal Huis, voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Ik hanteer een basisprijs. Het is moeilijk om die prijs haalbaar te houden voor mij, maar ik doe het uit idealisme. Omdat ik vind dat iedereen een waardig afscheid verdient.”

Volledig scherm De aula is opvallend fleurig, met de oranje zetels. © Henk Deleu

Vandaag wordt een aula geopend voor een 140-tal aanwezigen. “Het idee daarvoor is gekomen tijdens de coronacrisis”, zegt Wim. “Op momenten dat bijna niets mocht en er amper 15 mensen bij uitvaartplechtigheden aanwezig konden zijn, hebben we die ook hier gehouden. Toen hebben we de meerwaarde daarvan ontdekt om alles op één plek te kunnen aanbieden.”

De aula is opvallend fleurig, met de oranje zetels. “Een bewuste keuze”, zegt Wim. “Er is al genoeg rouw op een begrafenis, ik wilde dat mensen hier wat meer adem krijgen op het moment dat ze binnenkomen. Uitvaarten zijn ook sterk veranderd de voorbije jaren. Het moet niet meer zo strak afgelijnd zijn, met enkel maar zwart, en een traditionele opbouw van de plechtigheid. Als mensen het favoriete liedje van hun geliefde willen draaien, dan is dat nu een evidentie, welk genre dat ook is. Vroeger was dat toch minder evident.”

“Mensen willen herinneringen ophalen, met foto’s en anekdotes. Begrafenissen zijn meer en meer plechtigheden geworden met zowel een lach als een traan. Ik zeg altijd: trouwen kan je 10 keer, iemand begraven maar één keer. Zorg dus dat je er achteraf tevreden op kan terugkijken.”

Wie een kijkje wil nemen, dinsdag 1 november is er opendeurdag van 10u tot 16u.

