Twee vertrouwde gezichten vertrekken uit gemeenteraad, Fanny Decock en Geert Veldeman hadden elk 16 jaar op de teller

Kortrijk “Kleine minderheid nog niet overtuigd van fietszones, fietspad in Gentse­steen­weg in slechte staat, onderzoek nieuwe fietsbrug over E17”: Fietsers­bond houdt enquête

De Fietsersbond hield in het kader van de Week van de Mobiliteit drie weken een online enquête. Eerste conclusie: fietsers zijn best tevreden over het fietsbeleid in Kortrijk. Tweede conclusie: een meerderheid van de fietsers heeft geen veiligheidsgevoel op de historische toegangswegen naar Kortrijk. En ook opmerkelijk: een kleine minderheid is nog niet overtuigd van de voordelen van fietszones en -straten, zoals die nu bestaan in hartje Kortrijk en enkele deelgemeenten. Er namen 231 fietsers deel aan de online bevraging van de Fietsersbond.

20 september