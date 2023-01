Treinverkeer even stil na vermoedelijke aanrijding in Kuurne

Kortrijk/Kuurne Eeuwelinge Anna Sergyssels-Kie­kens (101) overleden

Anna Kiekens is op donderdag 5 januari overleden. Midden augustus vorig jaar nog werd haar 101ste verjaardag gevierd, in woon- en zorghotel H. Hart in Kortrijk. Anna Kiekens was gehuwd met Jan Sergyssels zaliger.

7:52