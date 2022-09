Traditionele ingrediënten op Ezelsfeesten, maar wel met hier een daar een aangepaste locatie door centrumvernieuwing

De feesttent van het Gemeentelijk Feestcomité, de grootste feesttent is dat, verhuist naar de parking Damier. “De tent zelf wordt ook groter zodat we het publiek nog beter kunnen ontvangen”, zegt Jean-Claude Lagappe, voorzitter. “Op zaterdag 1 oktober verwelkomen we Metejoor en coverband Level Six. De zondag staat zoals gewoonlijk in het teken van de kids, met een optreden van de populaire band #LikeMe. Maandag komt Lisa Del Bo langs op de seniorenmiddag. En ’s avonds gaat het dak er opnieuw af tijdens de taptoe van Jack and The Tramstations.” Dat is een band die vooral in Kuurne wereldberoemd is: enkele enthousiastelingen uit Kuurne en de regio daarbuiten repeteren maandenlang om enkel die maandagavond bekende hits van vroeger en nu te brengen.