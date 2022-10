Tot 14 maanden cel voor broers die onder valse naam voor 80.000 euro pralines bestelden

Hulste Jongeman knalt tegen geparkeer­de auto na EK-wedstrijd: “Kon niet meer sturen, enkel remmen.”

Een afgebroken stuurstang. Dat was volgens een 22-jarige automobilist de oorzaak van een botsing tegen 2 geparkeerde voertuigen in Hulste (Harelbeke). Hij had ook 1,3 promille alcohol in het bloed en dat leverde hem voor de politierechtbank in Kortrijk een boete en een rijverbod op.

12:07