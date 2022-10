Tot 14 maanden cel voor broers die onder valse naam voor 80.000 dozen pralines bestelden

Waregem Boete en rijverbod voor snelheids­over­tre­ding in eigen straat in Waregem

In zijn eigen straat. Daar reed een 49-jarige automobilist uit Waregem 89 kilometer per uur in plaats van de toegestane 50 kilometer per uur. Het kwam hem vrijdag voor de politierechtbank in Kortrijk op een boete van 280 euro en een rijverbod van 8 dagen te staan.

21 oktober