Tentoonstelling Smokebility tot begin november in Nationaal Tabaksmuseum, Ever Meulen (77) droeg bij tot succesjaren van Humo: “We halen een topillustrator binnen”



De tijdelijke tentoonstelling in het Nationaal Tabaksmuseum in de Koestraat in Wervik gaat dit keer over Ever Meulen (77), illustrator en graficus die voor het weekblad Humo een belangrijke bijdrage leverde in het succes tijdens de jaren 1970-1990. Zijn tekeningen zijn zo iconisch dat menig kunstliefhebber met één oogopslag ziet dat deze van de fijnzinnige hand van Ever Meulen zijn. Hij werd geboren in Kuurne en woont al lang in Sint-Lambrechts-Woluwe. Ever Meulen is het pseudoniem van Eddy Vermeulen.