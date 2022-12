Sybe blijft positief nadat zijn droom om papa te worden dit jaar uiteen spatte: “Ik blijf hopen op een wet die mijn kinderwens kan waarmaken”

kuurneZeven maanden geleden is het intussen, dat alleenstaande wenspapa Sybe Vandemeulebroucke (30) uit Kuurne zijn kinderwens in rook zag opgaan. Hij had al een eicel gevonden, én een draagmoeder, maar bij de ethische commissie van het UZ Gent botste hij op een njet. Alleenstaanden, of het nu mannen of vrouwen zijn, kunnen géén kind krijgen via een draagmoeder. “Ik weet dat ik door te ‘liegen’ over een eventuele relatie mijn kansen vergroot, maar dat wil ik niet doen.”

Doodcontent was Sybe begin dit jaar. Dat hij op een dag papa zou worden, was voor hem altijd al een uitgemaakte zaak. Alleen zou dat als single homo geen evidentie worden, dat wist hij ook. Via zijn sociaal netwerk vond hij echter vrij vlot een eicel, en een draagmoeder. Zijn traject kon starten bij UZ Gent, en hij zou als eerste alleenstaande papa zijn kinderwens vervullen.

Maar enkele maanden later al zag Sybe die droom al uiteenspatten. De ethische commissie van het UZ Gent sprak een negatief advies uit over zijn dossier. Alleenstaanden, of het nu mannen of vrouwen zijn, kunnen géén kind krijgen via een draagmoeder. “Mijn hart voelt gebroken”, zo getuigde Sybe daarover. Ik weet niet hoe ik het in woorden kan zeggen. Er gaat ook heel erg veel door mijn hoofd momenteel. Ik laat eventjes alle emoties los om later de moed terug te vinden om opnieuw op zoek te gaan en toch papa te worden. Want dat is het allerliefste wat ik wil.”

Volledig scherm Een archiefbeeld van Sybe Vandemeulebroucke in zijn kleuterklas. © Henk Deleu

“Het bericht dat mijn traject niet zou starten, kwam erg hard aan”, zegt Sybe. “Maar het hielp wel dat de beslissing van de ethische commissie een globale beslissing is, en dat het niet mijn persoonlijk dossier of profiel is dat werd afgekeurd. Hadden ze mij als persoon niet geschikt gevonden, dan had ik het daar nog moeilijker mee gehad, denk ik. De situatie is wat ze is: er is (nog) géén wet voor alleenstaanden die via een draagmoeder mama of papa willen worden, en iedereen in mijn situatie zit in hetzelfde schuitje.”

Zijn kinderwens opgeven, heeft Sybe nog niet gedaan. “Politici zijn op dit moment bezig met een wet om situaties als de mijne in een wettelijk kader te gieten. Van zodra die wet er is, is er misschien nog een kans. En ik kan ook nog altijd een partner leren kennen waarmee het klikt. Al moet je wel minstens drie jaar samen zijn of getrouwd zijn, vooraleer je groen licht krijgt. Dus sowieso zit daar vertraging op…”

Kleuterleider

Het loslaten, kan Sybe niet. “Ik denk er elke dag minstens één keer aan. Ik werk als kleuterleider elke dag samen met kindjes, ik kán niet anders dan eraan denken. Maar ik heb het wel min of meer een plaats kunnen geven. Ik hoop dat mijn kans komt, en ik zal die met beide handen grijpen. Maar het domineert mijn leven niet. Ik wil ook een jonge papa zijn, en wil liever niet op mijn 40ste nog aan kinderen moeten beginnen. Dus ik hoop dat mijn kans niet al te snel op zich laat wachten.”

Samen met de draagmoeder stuurt Sybe geregeld mails naar politici om hen aan te moedigen snel werk te maken van die bewuste wet. “Dat mijn verhaal nu en dan in de krant komt, vind ik ook een pluspunt. Op die manier blijft het thema ook ‘warm’. Dat ik er nu en dan word over aangesproken, stoort me zeker niet. Hoe meer mensen er mee bezig zijn, hoe beter mijn kansen.”

Sybe beseft dat hij door te liegen over een eventuele relatie de huidige regels kan omzeilen. “Maar dat wil ik niet doen. Dat gaat ook niet, in mijn brein. Ik wil geen dingen doen die niet mogen. Ik wil me geen crimineel voelen om mijn droom waar te kunnen maken. Het is bijzonder jammer dat mensen in mijn situatie in België op dit moment bijna gepusht worden om te liegen of oneerlijk te zijn.”

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.