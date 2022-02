Sybe (29) vervult straks als eerste alleenstaande papa zijn kinderwens: “Een stukje van mezelf grootbrengen, daar droom ik al jaren van”

Zuid-West-Vlaanderen Coronacij­fers blijven fors dalen in Zuid-West-Vlaanderen, ziekenhuis­cij­fers volgen nog niet

Wenkt code oranje? De coronacijfers dalen ook in onze regio verder. Er waren tijdens de week van maandag 31 januari tot en met zondag 6 februari 5.030 positieve testen in Zuid-West-Vlaanderen. Dat zijn er 3.401 (-40,3 procent) minder dan nog geen week geleden. “De vijfde piek is duidelijk voorbij”, zegt voorzitter Philippe De Coene (Vooruit) van welzijnsvereniging W13. De ziekenhuiscijfers volgen (nog) niet, met in AZ Groeninge in Kortrijk 90 coronapatiënten op de gewone afdeling (24 meer dan twee weken geleden) en zeven op intensieve zorgen (status quo).

7 februari