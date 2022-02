Sybe (29) vervult straks als eerste alleenstaande papa bij UZ Gent zijn kinderwens: “Een stukje van mezelf grootbrengen, daar droom ik al jaren van”

Kortrijk/Harelbeke Jongeren halen met steun van scholen booster­prik in Vaxpo: “Mijn opa overleed aan corona, ik mis hem zo”

Het boosteren van jongeren tussen 12 en 17 jaar is gestart in Vaxpo. Dat is het vaccinatiecentrum dat Kortrijk, Harelbeke en Kuurne bedient. Opmerkelijk: secundaire scholen organiseren het boosteren in groep. Donderdagochtend zakten 46 vierdejaars van het Guldensporencollege, campus Harelbeke, naar Vaxpo af. Ze hebben een booster nodig om op skireis te mogen vertrekken. “De bereidwilligheid is heel groot, ik denk dat er niemand van de ouders geen toestemming gaf”, vertelt leerkracht Koen Opsomer (52) uit Bavikhove.

10 februari