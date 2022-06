Succesvolle bakker Lietaert sluit tijdelijk door centrumwerken: “Ik hoop dat ik mijn zaak nog kan redden begin volgend jaar”

Volledig scherm Het zal er nochtans mooi uit zien, voor zijn deur. © Gemeente Kuurne

David Lietaert slaakte in april nog een noodkreet in onze krant. Door de werken in het centrum van Kuurne zag hij zijn omzet de dieperik in gaan. Ik hoop dat we deze werken overleven, maar het wordt absoluut geen evidentie”, zei hij. “Ik hoop zo erg dat de mensen de moeite zullen blijven doen om tot bij ons te komen, ook al moeten ze soms wat aarde en putten trotseren.”

Maar hij moet nu toch de handdoek in de ring gooien. “Ik heb de voorbije drie maanden 180.000 euro verlies gedraaid”, zegt David. “Ik kan geen mensen op werkloosheid zetten, of ik kan geen flexi’s meer inzetten. Mijn kosten zijn enorm gestegen: ik betaal veel meer voor mijn grondstoffen, en ook mijn energierekening swingt de pan uit. Normaal zou ik dat met een goed draaiende zaak wel kunnen optrekken, maar door de werken in het centrum, slaag ik daar niet meer in.”

Volledig scherm In februari startten de werken voor de centrumvernieuwing, het grootste project van -op zijn minst- de afgelopen 15 jaar in Kuurne. Dit is een sfeerbeeld uit april. Intussen zijn de werken al wat vooruit gegaan, maar David is nog steeds moeilijk bereikbaar. © Henk Deleu

David doet nu beroep op de wet op de continuïteit van de onderneming (dat wordt wco genoemd, nvdr.), en heeft bescherming gevraagd tegen zijn schuldeisers. “Dat zou me de kans geven om tussen de 3 en 9 maanden te sluiten door overmacht, en daarna met goede moed opnieuw te openen. Dit najaar al opnieuw openen, gewoon omdat de weg hier dan terug verhard zal zijn, doe ik niet. In februari gaat de weg hier helemaal open, en is er weer passage mogelijk vanuit Kortrijk, Bavikhove, Hulste en Harelbeke. Zonder die passage haal ik het niet. Ik wacht dus tot in januari of februari om terug te openen.”

Quote De voorbije weken heb ik heel diep gezeten, ik sliep amper omdat ik het niet goed zag komen. Ik mag er niet aan denken dat ik alles kwijt ben waar ik 28 jaar lang voor heb gewerkt. David Lietaert

Voor David wordt dit even verplichte rust. “Ik moet aan mijn mentaal welzijn denken. De voorbije weken heb ik heel diep gezeten, ik sliep amper omdat ik het niet goed zag komen. Ik mag er niet aan denken dat ik alles kwijt ben waar ik 28 jaar lang voor heb gewerkt.”

David kijkt met een bang hart naar de toekomst. “Ik ben er helemaal niet gerust op dat ik dit te boven kom. Volgens mijn boekhouder starten amper 30% van de bedrijven na een wco met succes terug op. Veel kans ook dat ik mijn goede werkkrachten kwijt ben. Die gaan de komende 6 à 7 maanden uiteraard ander werk zoeken. Begrijpelijk ook.”

In februari startten de werken voor de centrumvernieuwing, het grootste project van de afgelopen vijftien jaar in Kuurne. De Vlaskouter, Kerkstraat, Generaal Eisenhowerstraat, Tramstatie en het Marktplein komen aan bod in de eerste fase. Tijdens de tweede fase zijn de Koning Albertstraat, Harelbeeksestraat en Doornenstraat aan de beurt. Zowel de riolering als de bovenbouw wordt aangepakt. In totaal wordt 10 miljoen euro geïnvesteerd in een groen, bereikbaar en levendig Kuurne. De werken moeten afgerond zijn tegen de zomer van 2024.

