9 Afghanen voor rechter wegens poging moord na vechtpar­tij met messen: Vijf van hen gaan voor de vrijspraak

Negen jongemannen van Afghaanse origine riskeren celstraffen tussen één jaar en drie jaar voor een zware vechtpartij met wapens vorige zomer in de Boerderijstraat in Kortrijk. Twee groepjes gingen toen met elkaar op de vuist, gewapend met messen. Enkele van hen raakten zwaar gewond. Volgens het Openbaar Ministerie is er sprake van een poging tot moord, maar dat werd door alle beklaagden tegengesproken. Ook naar de precieze aanleiding van de zware vechtpartij bleef het gedeeltelijk gissen. “De meeste van hen waren onder invloed van alcohol en drugs en herinneren zich amper nog iets”, klinkt het.