Medesticht­ster gewezen sterren­zaak ’t Oud Konijntje overleden

Marie Thérèse Tjolle (91) is op vrijdag 2 september overleden, in het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes ziekenhuis. Marie Thérèse was medestichtster van sterrenrestaurant ’t Oud Konijntje in Waregem.