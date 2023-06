Straat in Kuurne afgezet voor mogelijk gewapende man: verdachte ondertussen opgepakt

In een woning in de Veldmaarschalk Montgomerystraat in Kuurne vond vannacht omstreeks 1 uur huiselijk geweld plaats na een uit de hand gelopen ruzie bij een koppel thuis. De vrouw kon uiteindelijk ontkomen en verwittigde de politie. Ter plaatse kregen agenten urenlang geen contact met de bewoner. Bij de politie is bekend dat hij een wapenvergunning heeft en liefhebber is. “Omdat hij mogelijk gewapend is en omdat er scholen in de omgeving zijn, hebben we straat uit voorzorg afgezet”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V).