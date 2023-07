Stevige buien met een enkele keer onweer in Kuurne vandaag

Aantal ongevallen gehalveerd sinds invoering eerste grote fietszone in België: “Automobi­lis­ten zijn extra alert”

De stad Kortrijk voerde vier jaar geleden als eerste in België een grote fietszone in. Met resultaat, want uit pas vrijgegeven cijfers van de lokale politiezone Vlas blijkt dat het aantal fietsongevallen er met bijna vijftig procent afgenomen is. En bovendien blijft het aantal fietsers fors stijgen.