Steekvlam na defect in mazoutkachel

Izegem Izegems IT-be­drijf Initeam neemt Nederlanse sectorge­noot over

Initeam, de Izegemse IT-specialist in ERP-systemen, heeft recent zijn Nederlandse sectorgenoot All Automation Service overgenomen. Door deze strategische zet is de continuïteit van All Automation Service op lange termijn verzekerd en beschikt Initeam over een tweede filiaal van waaruit het zijn voetafdruk in Nederland aanzienlijk kan vergroten.

16:08