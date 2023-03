Steeds minder burgemeesters willen vluchtelingen opvangen, tot spijt van deze burgervader: “Het is een basisplicht om hen te helpen”

Minder en minder steden en gemeenten zijn bereid om nog meer vluchtelingen en asielzoekers op te vangen, zo blijkt uit cijfers. En dat stuit de Kuurnse burgemeester Francis Benoit (CD&V) tegen de borst. “Dit is een crisis die we alleen de baas kunnen als we allemaal samenwerken.”

Uit een bevraging van ‘De Standaard’ blijkt dat 143 van de 189 gemeenten die de vraag kregen, geen extra opvangplaatsen meer willen creëren. Begrip heeft Francis Benoit wel voor het standpunt van de burgemeesters die liever geen extra inspanningen meer leveren.

Betaalbare woning

“Het is ook geen populair standpunt, om nu op te staan en te zeggen dat er nog méér vluchtelingen en asielzoekers welkom zijn in je gemeente. Wonen wordt steeds duurder. Voor vele jonge burgers is het onzeker of ze in de toekomst nog een betaalbaar huis zullen kunnen kopen of huren. En dan steekt het inderdaad de ogen uit dat vluchtelingen en asielzoekers hier meteen een betaalbare woning krijgen, zomaar. Ik snap dat.”

Zoals de coronapandemie

“Maar dat wonen steeds onbetaalbaarder wordt, is het resultaat van een falend woonbeleid, en dus een andere discussie. Het feit is nu dat veel mensen, die er niet voor kiezen, hier in onze regio belanden en opvang nodig hebben. Het is onze collectieve verantwoordelijkheid als samenleving om hen te helpen, en een van de basisplichten van een burgemeester om dat te doen. Hoe onpopulair dat misschien ook moge zijn.”

Allen naar Kuurne? Dat wil Benoit dan weer niet gezegd hebben. “Dit is een crisis die we alleen de baas zullen kunnen als we allemaal samenwerken. Ik vergelijk met die andere wereldwijde crisis: de coronapandemie. Die hebben we aangepakt door samen te werken, door de verantwoordelijkheid te delen. Dat moet nu ook zo zijn: gestructureerd vanuit de overheid, met duidelijke instructies en voorwaarden, en overleg. En vooral: door met alle gemeenten een deel van de last te dragen. Alles op de nek van één of een paar gemeenten keilen, is niet de oplossing.”

